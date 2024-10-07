В парке Егорьевска проходит утренняя зарядка для пожилых людей каждый вторник

Каждый вторник в городском парке культуры и отдыха «Пегас» проходит утренняя зарядка для пожилых людей. Старт зарядки в 10:30. Адрес парка: Егорьевск, ул. Советская, д. 36, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

Ежедневная физическая деятельность способствует сохранению здоровья, улучшению настроения и повышению качества жизни. Она помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. Утренняя зарядка для пожилых женщин и мужчин — это отличный способ для похудения и поддержания здоровья после 60 лет. Ежедневная физическая активность позволяет не только укрепить мышцы и суставы, но и улучшить самочувствие, предотвратить развитие и прогрессирование многих патологий. Даже простейший комплекс упражнений приносит неоценимую пользу каждому человеку, а особенно в преклонном возрасте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.