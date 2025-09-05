В парке Егорьевска продолжается очистка озера Комсомольское

Озеро Комсомольское в Егорьевске в этом году вошло в губернаторскую программу «100 прудов и озер», которая реализуется на территории региона уже несколько лет. В ее рамках жители сами определяют водные объекты, которые больше всего нуждаются в очистке, путем онлайн-голосования. Заказчиком работ на озере Комсомольском выступило министерство экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время многофункциональная самоходная установка осуществляет окос излишней водной растительности, а также производит подъем и уборку мусора с водной поверхности, упавших в воду деревьев с их последующим вывозом. Предварительно при поддержке администрации округа здесь произвели окос берегов и уборку мусора, а также установку информационных стендов с указанием подрядной организации и сроков выполнения работ на этом объекте.

Егорьевск не первый год участвует в губернаторской программе «100 прудов и озер». За несколько лет в ее рамках были очищены пруд на улице 50 лет ВЛКСМ, озеро Святое в селе Радовицы, а также пруд в Техническом саду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.