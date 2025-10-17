В парке Егорьевска появилась кедровая аллея отцов

В парке «200 лет Егорьевску» посадили кедры. Акцию по созданию тематической аллеи приурочили к Всероссийскому дню отца, который в нашей стране отметят в это воскресенье, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Праздник молодой, ему всего 4 года, он очень трогательный и теплый. Он помогает подчеркнуть значимость роли отца в семье. Мы все его очень ждали», — отмечает депутат Совета депутатов Ирина Гончарова.

Депутат Марина Калинина добавила, что этот праздник особенно важен в наше время, когда идет специальная военная операция и отцы защищают свои семьи на рубежах страны. Она пожелала участникам мероприятия здоровья, мира и благополучия.

«Я очень рада, что в нашем календаре появился праздник День отца. Это дополнительный повод сделать вместе с папой какое-то пусть даже небольшое, но важное дело… Например, посадить маленькое дерево в любимом парке. Ведь именно с маленьких дел получаются дела большие. Так же, как и маленький человечек в больших и надежных папиных руках растет уверенным, защищенным и сильным гражданином своей страны. Цените своих пап!» — говорит начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма администрации г. о. Егорьевск Светлана Аксенова.

В посадке кедров приняли участие сотрудники Дворца культуры им. Г. Конина, депутаты «Единой России», сторонники партии и местные жители. Такие акции позволяют не только объединить семьи в добром деле, но и показать пример заботы о родном крае подрастающему поколению. Дети в свою очередь учат родителей делать это с особым жизнелюбием, энтузиазмом и радостью. «Дети возвращают в детство!» — говорят отцы-участники акции. Депутат Совета депутатов Георгий Аксенов как отец двоих детей и директор школы знает об этом лучше других.

«Большое счастье — быть с детьми на одной волне. Они помогают не киснуть и не становиться взрослым занудой. Я считаю, что дети — это главная семейная ценность», — делится Георгий Аксенов.

Событие оставит приятные воспоминания, а отправляясь всей семьей на прогулку в парк, можно будет наблюдать за тем, как растут кедры на новой Аллее отцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.