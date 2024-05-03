В парке Дубрава Сергиева Посада завершилась акарицидная обработка территорий

Акарицидная обработка территорий — это мера по уничтожению иксодовых клещей, которая максимально снижает их численность и предотвращает размножение и распространение, создавая условия не пригодные для обитания клещей.

За сутки до проведения работ посетителей информировали в чате общественного совета. В день обработки ограничивали доступ посетителей на территорию обработки. Работы проводились утром. На территориях, на которых была проведена обработка, устанавливались информационные таблички.

В парке расположено несколько функциональных зон: площадка для массовых мероприятий с небольшой сценой и фуд-корт, детская зона с площадкой, где интересно будет детям разных возрастов, спортивная зона с велодорожками и столы для игры в пинг-понг, а также зона отдыха у пруда с парковыми лежаками.

Адрес парка: Московская область, Сергиево-Посадский округ, мкр. Семхоз, ул. Парковая, дом № 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.