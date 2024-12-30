В парке «Детский городок» начинаются новогодние праздники

В парке «Детский городок» стартует сезон новогодних праздников. В связи с приближающимися торжественными днями, системное расписание мероприятий претерпело некоторые изменения, что позволит сделать празднование еще более насыщенным и разнообразным, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Одним из значимых нововведений является добавление новой активности — дартс. Эта игра, требующая не только точности, но и стратегического мышления, станет отличным дополнением к праздничному расписанию.

Кроме того, в рамках новогодних праздников в парке запланировано множество отдельных мероприятий, которые включают в себя различные активности, уже полюбившиеся жителям города. Запланированы конкурсы, игры и интерактивные программы, которые подарят радость и положительные эмоции всем участникам.

Парк «Детский городок» приглашает всех желающих принять участие в праздновании. И вместе создать атмосферу волшебства и радости, которая будет царить в парке в течение всего новогоднего сезона. Присоединяйтесь, чтобы вместе насладиться яркими моментами и создать незабываемые воспоминания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.