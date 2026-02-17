В парке «Бронницкий луг» 23 февраля пройдет праздник ко Дню защитника Отечества

В понедельник, 23 февраля, в парке «Бронницкий луг» пройдет праздничное мероприятие «Разрешите поздравить», приуроченное ко Дню защитника Отечества. Организаторы подготовили насыщенную программу при поддержке партнеров и волонтеров.

Гостей ждут викторина «Время героев» от волонтерского центра «Музей Победы» из Москвы, игра «Лазерный бой» от клуба лазертага «Камелот» и выставка портретов участников специальной военной операции в экспозиции «На страже Отечества». Волонтеры движения «МГЕР» выступят в образе Александра Сергеевича Пушкина.

С 12:00 начнется концертная программа «Славим Родину нашу». С 12:30 до 14:30 пройдут игра лазертаг и мастер-класс по созданию открыток «Подарок защитнику». С 14:30 до 15:00 состоится интеллектуальная викторина. Тематический стенд «Пушкиниана» будет работать с 12:00 до 15:00.

Вход на мероприятие свободный. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.