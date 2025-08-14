В парке Балашихи пройдет выставка «Фотосушка»

Фотосушка «Балашихинские передвижники» будет организована на территории парка «Пехорка» 16 августа в Балашихе. Выставка запланирована в рамках общеобластного мероприятия «Ночь в парке», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фотосушка это открытая выставка-галерея, к которой может присоединиться любой желающий, просто повесив свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок.

Участниками может стать каждый. Это народная фотовыставка, объединяющая профессионалов и любителей.

Для участия необходимо принести распечатанные фотографии и развесить на веревках. На обратной стороне фото можно написать свое имя, QR код, название работы и послание будущему владельцу.

Можно также забрать любую понравившуюся фотографию себе с согласия автора.

Фотосушка пройдет 16 августа в парке «Пехорка» с 18:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.