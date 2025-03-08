В парке «Авангард» электростальцы отметили 8 Марта

Главное празднование Международного женского дня в Электростали прошло в парке «Авангард». Акция «Цветочный патруль» прошла 8 марта в Луховицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. На центральной площади парка всем женщинам раздавали цветы и открытки с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Ростовая фигура в виде панды радовала детей и родителей, все с огромным удовольствием фотографировались на память. А на аллее возле павильона расположилась ярмарка с ручными изделиями мастеров городского округа.

В самом павильоне прошла праздничная программа «Весенняя классика». Для гостей выступили студенты эстрадного отделения музыкального колледжа им. Скрябина. Девушки исполнили песни о любви и женщинах.

А после концерта все желающие могли принять участие в мастер-классе по прикладному творчеству.

Глава Электростали также поздравляет всех женщин.

«В этот замечательный день особенно хочу поздравить мам и жен участников СВО.Вы — опора для своих семей. Спасибо за ваши силу, терпение, выносливость и веру в наших ребят.Желаю вам здоровья, счастья, гармонии, солнца в душе, весеннего настроения и мира. Пусть праздник подарит вам радость, улыбки и исполнение всех желаний!» — написала Инна Юрьевна Волкова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.