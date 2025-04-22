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В парке «Авангард» Электростали прошла обработка территорий от клещей

В парке «Авангард» Электростали прошла обработка территории от клещей. Такая процедура осуществляется ежегодно перед началом летнего сезона, чтобы сделать отдых электростальцев и гостей парка безопасным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках данных мероприятий специалисты подрядной организации выезжают на объект для проверки наличия гнезд, колоний клещей и мест, способствующих их размножению. Затем выбирается наиболее эффективное средство для решения поставленной задачи. Для этого используются специальные средства, которые безопасны для животных, людей, а также жителей водоёмов, но губительны для личинок и взрослых паразитов.

Обработка территории проводится с использованием генератора холодного или горячего тумана, мотоопрыскивателей и акарицидных препаратов.

Особое внимание уделяется потенциальным местам обитания паразитов, таким как высокая трава, кустарники, заросли, а также участки вдоль заборов и зданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.