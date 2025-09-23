В парке 50-летия Октября в Коломне завершается масштабное благоустройство

Новую жизнь обретает парк 50-летия Октября в Коломне. Общественное пространство в этом году кардинально преобразилось. На территории завершается масштабное благоустройство. Как проходят работы, и что нового появилось в парке, проверил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

После завершения реконструкции в центральной зоне появится лыжероллерная трасса, что даст возможность спортсменам и любителям активного образа жизни тренироваться круглый год. Кроме того, в парке появилась новая сеть прогулочных тропинок, что значительно повысит удобство для горожан. Велосипедисты тоже оценят нововведение — для них предусмотрены отдельные велодорожки, гарантирующие безопасность как самим велосипедистам, так и прохожим.

«Проект реализуем при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Более 36 га парка обновим, но при этом сохраним его природную красоту и историческое значение. Мы предусмотрели все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения: спортивные площадки, веломаршруты, тихие зоны отдыха и инфраструктуру для удобства семей с детьми», — отметил Александр Гречищев.

Парк имени 50-летия Октября — один из самых молодых парков Коломны. Он был заложен 18 октября 1967 года. В закладке парка принимала участие молодежь. Активисты проложили центральную аллею и оставили закладной камень с надписью: «Заложен парк в честь 50-летия Великого Октября».

По проекту парк задумывался как ландшафтный. При создании парка высадили 1347 лиственных деревьев и 3887 кустарников. Основу составили березы, липы, рябины, дикие яблони и груши, лиственницы, клены, спиреи, сирень, акация. Позже самосевом появились ивы, тополя, осины.

В начале 90-х годов прошлого века территория парка была закреплена за Заводом тяжелого станкостроения. Работники ухаживали за посадками, построили асфальтовую дорожку, провели освещение для заводчан, идущих к южной проходной.

На сегодняшний день площадь парка превышает 36 гектаров.

Полностью благоустройство парка 50-летия Октября в Коломне завершится до конца сентября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.