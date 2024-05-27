В парке 30-летия Победы Орехово-Зуева заработал фонтан

В Московской области 27 мая вновь запустили фонтан в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Парк Победы в Орехово-Зуеве был основан в 1975 году на берегу реки Клязьмы. Он состоит из двух частей: береговой зоны общей протяженностью 550 м и основной площадки. На территории расположены спортивная площадка, детская игровая площадка, скейт-зона, прогулочная зона, 2 кафе, сцена для выступлений и места для занятия настольными видами спорта. На территории парка расположено несколько инсталляций и малых архитектурных форм.

Главным украшением парка в летний сезон стал оригинальный фонтан. Подготовка фонтанов к работе началась с их расконсервации — демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем была проведена очистка чаш фонтанов, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание. Работы по содержанию включают в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.