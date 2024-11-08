В парках Воскресенска пройдут мероприятия для детей и взрослых

Парки городского округа Воскресенск приглашают жителей и гостей округа на еженедельные досуговые, спортивные, развлекательные и образовательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке «Усадьба Кривякино» в рамках программы «Активное долголетие 55+» пройдут занятия скандинавской ходьбой с преподавателем.

Для детей от 5 лет будут организованы познавательные беседы и творческие мастерские (в павильоне мастер-классов около фонтана), игровые программы на главной площади и мастер-классы в павильоне «Кофейня Макаровых».

Записаться заранее можно на дендрологическую экскурсию «Тайны зеленых великанов», интерактивную программу с мастер-классом по декорированию пуговиц «На них все держится», интерактивную программу для детей «Кот ученый свои мне сказки говорил», экскурсию для взрослых и детей старше 12 лет «Жемчужина Воскресенска».

В парке «Москворецкий» изменилось время и дни мероприятий в рамках системного расписания. Посетителей ждут познавательные, культурные, развлекательные и спортивные программы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.