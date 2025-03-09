В парках Серпухова состоялось общеобластное мероприятие «Время цвести»

Жители и гости городского округа Серпухов 8 марта приняли участие в мероприятии «Время цвести». Многие приходили целыми семьями, чтобы вместе насладиться праздничным днем, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парках им. Олега Степанова и Принарском волонтеры дарили представительницам прекрасного пола открытки с теплыми пожеланиями.

Для жителей и гостей округа подготовили фотовыставку «Глазами весны», увлекательный квиз «Цветы, подарки, весна», концертную программу «Души прекрасные порывы», арома-мастерскую, творческую мастерскую по созданию открыток и другое.

Яркая весенняя фотозона «Весна, цветы, парки» стала центром притяжения для всех, кто хотел запечатлеть этот замечательный день. Мероприятие «Время цвести» стало настоящим праздником весны, подарившим посетителям парков множество положительных эмоций и ярких впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.