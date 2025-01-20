В парках Серпухова прошло мероприятие «Ледяное искусство»

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Общеобластное мероприятие прошло во всех парках Московской области. В Серпухове основной праздник состоялся в парках им. Олега Степанова и «Питомник», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей ждали забег #ПОКАТИЛИ, спортивные локации, мастер-класс от фигуристов Городского округа. Фотозоны и выставки добавили мероприятию красок, позволяя всем запечатлеть яркие моменты на память. А самоварная станция, где можно было насладиться горячим чаем и угощениями, создала уютную атмосферу.

Приятно видеть много молодежи, которая в выходные отдает предпочтение активному отдыху на свежем воздухе, — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

В следующую субботу проведем большое парковое мероприятие, приуроченное ко Дню студента, которое обещает стать ярким продолжением зимнего сезона активного отдыха в Серпухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.