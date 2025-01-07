В парках Реутова для жителей пройдут рождественские мероприятия

В этот день для жителей наукограда пройдут праздничные мероприятия, которые начнутся в 11.00 с благотворительной ярмарки и сбора гуманитарной помощи. В это же время в парке стартует рождественский маркет изделий ручной работы. А в 11.30 реутовчане смогут принять участие в мастер-классе по хороводным играм.

В 12.00 начнется танцевальный флешмоб от тренера по танцевальной зумбе Оксаны Леоновой. В это же время будет работать тематическая чайная станция «Аромат Рождества».

В 13.00 для жителей проведут два мастер-класса: по изготовлению рождественских открыток и по росписи деревянного шарика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.

«В сочельник — канун Рождества Христова — хочу поздравить всех православных христиан с наступающим праздником и пожелать душевного тепла и благополучия. Пусть в этот светлый праздник в каждом доме будет любовь и согласие! — написал глава региона в своем Telegram-канале.