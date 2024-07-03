В парках Подмосковья в честь Дня семьи, любви и верности будут дарить ромашки

7 июля в 12:00 в 23 парках Московской области пройдут мероприятия приуроченные к празднику Дню семьи, любви и верности, где семейным парам будут дарить ромашки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В этот выходной летний день в парках Подмосковья поздравления будут принимать семейные пары, а в музее-усадьбе Архангельское пройдет областное мероприятие. Здесь мы отметим медалями и наградами семью блокадников, династию медиков, а также юбиляров совместной жизни и семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что мероприятие в заповеднике Архангельское состоится 7 июня в 12:00. Знаково, что в этот день на территории усадьбы пройдет фестиваль роз, которых будет представлено более 30 различных сортов.

Гостей фестиваля ждет праздничный концерт, экскурсии, мастер-классы и фото-сессия в одной из лучших усадьб региона, а также можно будет погрузиться в мир чудесных запахов, музыки и атмосферы XIX века, как это было во времена расцвета рода Юсуповых и Голицыных.

Ромашки семейные пары получат в 23 парках Московской области в городских округах: Балашиха, Ногинск, Домодедово, Химки, Серпухов, Бронницы, Раменское, Воскресенск, Подольск, Павловский Посад, Реутов, Мытищи, Ступино, Клин, Электросталь, Сергиев Посад, Пушкино, Рошаль, Дубна, Красногорск и Можайск.

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