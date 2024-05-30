В парках Подмосковья построят «Город профессий» в честь дня защиты детей

1 июня почти в 90 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное ко дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут костюмированное семейное шествие «Маленькие мастера», квест для школьников «Навигатор», детский спектакль «Незнайка в мире профессий» и многое другое. Юные гости парков смогут попробовать себя в разных профессиях и получить бесплатное мороженое.

В честь Дня защиты детей в 60 подмосковных парках пройдет ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой детей угощают бесплатным мороженым.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске юные посетители получат свои первые трудовые книжки, которые смогут использовать в любой из 10 тематических зон: «Хореограф», «Библиотекарь», «Художник», «Программист» и др. Освоив навыки одной из профессий, дети получат свою «первую заработную плату».

В городском парке Павлово-Посадского округа праздник начнется с квеста «Угадай профессию». Маленьких гостей ждут анимационная программа, творческий мастер-класс «Я художник» и познавательная лекция профессора Водичкина о свойствах и разных состояниях воды. Завершится мероприятие пенной вечеринкой.

Дрезненский городской парк в Орехово-Зуевском округе приглашает всех на интерактивную программу «Соблюдай ПДД» и праздничный концерт «Город детства». Сразу после этого состоится смотр техники и красочная Холи-дискотека.

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха гости смогут посетить тематическую фотовыставку «Профессия скульптор» и книжную выставку «Кем быть?». Помимо этого, юных посетителей и их родителей приглашают на торжественный концерт, творческие мастер-классы и интерактивную площадку «Мир профессий».

В парке Героев 1812 года Одинцовского округа пройдут мастер-классы по рукоделию, скетчингу и рисованию капибары, а также все желающие смогут собрать электросамокат и изучить ментальную арифметику. Посетителей также ждут игровая выставка собак и гонка на самокатах.

Мероприятия организованы при поддержке министерства культуры и туризма, министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.