В парках Подмосковья побывало свыше 3,2 млн человек за полторы недели

С 22 апреля по 1 мая парки Подмосковья посетили 3,2 млн человек, что на 1 377 тыс. больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В выходные праздничные дни парки посещали в среднем 410 тысяч человек ежедневно. За четыре дня выходных численность посетителей составила более 1,6 млн человек. Первого мая, в Праздник Весны и Труда, парки посетило 427 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк Пехорка в г. о. Балашиха (85,6 тыс. человек); Центральный парк округа Пушкинский (69,2 тыс. человек); парк им. Л. Н. Толстого в округе Химки (64,1 тыс. человек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.