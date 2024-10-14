В парках Подмосковья побывало свыше 2,5 млн человек за неделю

С 7 по 13 октября парки Подмосковья посетило более 2,5 млн человек, что на 1,2 млн больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в пятницу. Более 479 тыс. человек побывало в парках 11 октября. За все выходные дни посещаемость составила более 720 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 365,2 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 46 тыс. человек;

округ Пушкинский, городской парк — 38 тыс. человек;

Химки, Толстого — 33 тыс. человек;

Клин, Сестрорецкий — 23 тыс. человек;

Домодедово, сквер у Почтамта — 18 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 7 по 13 октября составила более 8,73 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.