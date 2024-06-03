В парках Подмосковья побывало свыше 2,3 млн человек за неделю

С 27 мая по 2 июня парки Подмосковья посетило более 2,3 млн человек, что на 397 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Более 492 тыс. человек посетило парки 1 июня в субботу. За все выходные дни посещаемость составила более 887 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк Пехорка в Балашихе посетили 105 тыс. человек; парк им. Л. Н. Толстого в Химках — 66 тыс. человек; Центральный парк округа Пушкинский — 59 тыс. человек; парк Мира в Мытищах — 56 тыс. человек; парк им. Л. Лазутиной в Одинцовском округе — 45 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 27 мая по 2 июня составила 32,15 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.