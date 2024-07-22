В парках Подмосковья побывало свыше 1,8 млн человек за неделю

С 15 по 21 июля парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, что на 201 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 338 человек побывало в парках 20 июля. За все выходные дни посещаемость составила более 632 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла 250 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха, Пехорка — 88 тыс. человек; Химки, Толстого — 56 тыс. человек; округ Пушкинский, Центральный парк — 43 тыс. человек; Клин, Сестрорецкий — 40 тыс. человек; Мытищи, Мира — 39 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 15 по 22 июля составила почти 21 тыс. человек, а пляжи посетило 97 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.