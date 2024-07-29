В парках Подмосковья побывало свыше 1,6 млн человек за неделю

С 22 по 28 июля парки Подмосковья посетило более 1,6 млн человек, что на 103 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 306 тыс. человек побывало в парках 27 июля. За все выходные дни посещаемость составила более 395 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 253 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк Пехорка в Балашихе — 78 тыс. человек; парк им. Л. Н. Толстого в Химках — 46 тыс. человек; парк Сестрорецкий в Клину — 36 тыс. человек; парк Мира в Мытищах — 30,6 тыс. человек; парк «Елочки» в Домодедове — 30,1 тыс. человек;

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 22 по 28 июля составила более 20 тыс. человек, а пляжи посетило 96 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.