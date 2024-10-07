В парках Подмосковья побывало свыше 1,5 млн человек за неделю

С 30 сентября по 6 октября парки Подмосковья посетило более 1,5 млн человек, что на 261 тыс. больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 262 тыс. человек побывало в парках 5 октября сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 470 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 216,4 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

— Балашиха, Пехорка — 55 тыс. человек; — Мытищи, парк Мира — 38,9 тыс. человек; — Химки, Толстого — 38,8 тыс. человек; — Истра, Фабричный — 31 тыс. человек; — Лыткарино, Центральный парк — 27 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.