В парках Подмосковья побывало свыше 1,25 млн человек за неделю

С 6 по 12 января парки Подмосковья посетило более 1,25 млн человек, что на 284 тыс. больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 39 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и всего 38 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 км, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована во вторник. Более 255 тыс. человек побывало в парках 7 января. За все выходные дни посещаемость составила более 330 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 184,8 тыс. человек.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе является парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Там побывало свыше 52 тыс. человек. Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает парку особый колорит. В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. Здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая парк еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. На прошлой неделе его посетили более 32 тысяч человек. Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкинский. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Третьим по востребованности стал парк «Мира» в г. о. Мытищи. С 6 по 12 января его посетили свыше 27 тысяч жителей и гостей города. Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить в парке мероприятия разных форматов. В парке расположены амфитеатр, фонтанную площадь, несколько детских площадок в парке, скейтпарк, парк аттракционов.

Четвертым по посещаемости стал парк «Елочки» в г. о. Домодедово. В парке отдохнули более 25,8 тыс. человек. Парк разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий и различные зоны отдыха. Кроме того, в парке расположена театральная галерея, эко-ферма, кафе и игровые площадки. Для любителей активного досуга есть спортивные площадки, скейт-парк, зона проката спортивного инвентаря, а также лазертаг и веревочный городок. Также на территории парка располагается Храм Петра и Февронии, аллея молодоженов, досуговый центр, танцевально-концертный зал.

И традиционно большим вниманием пользуется парк «Фабричный» в г. о. Истра в городе Дедовск. Парк «Фабричный» за прошедшую неделю посетили свыше 25,3 тыс. человек. Парк Фабричный — один из самых красивых парков городского округа Истра. Посетители парка могут приятно провести время в уютных беседках или на танцевальных и спортивных площадках. Дополнительно, в парке функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят разнообразные мероприятия. Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут учиться правилам дорожного движения в миниатюрной имитации уличного движения, оборудованной всем необходимым: от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 6 по 12 января составила более 9,17 тыс. человек. Первой по посещаемости стала карусель в Богородском г. о., в городе Ногинск. Ее посетили более 2,2 тыс. человек. Второй и третьей по востребованности стали карусели в Одинцовском г. о. и в г. о. Чехов соответственно.

Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион, созданный по итальянской технологии, оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В министерстве благоустройства напомнили, что в Московской области функционируют восемь каруселей, которые расположены в Волоколамском округе, Коломне, Домодедове, Воскресенске, Сергиево-Посадском округе, Чехове, Одинцовском и Богородском округах. С момента установки каруселей в 2018 году, такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья.

Кроме того, катки с искусственным покрытием за прошедшую неделю посетили более 127 тыс. человек. Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки. При необходимости гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, можно посетить точки с продажей согревающих напитков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.