В парках Подмосковья побывало свыше 1,2 млн человек со 2 по 8 декабря

Со 2 по 8 декабря парки Подмосковья посетило всего 1,2 млн человек, что на 225 тыс. больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 234 тыс. человек побывало в парках 8 декабря. За все выходные дни посещаемость составила более 444 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 169,6 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 45 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 36 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 33 тыс. человек;

Домодедово, Елочки — 18,3 тыс. человек;

Химки, Толстого — 18,1 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 2 по 8 декабря составила более 3,85 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.