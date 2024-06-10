В парках Подмосковья побывало более 2,1 млн человек за неделю

С 3 по 9 июня парки Подмосковья посетило более 2,1 млн человек, что на 75 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Более 392 тыс. человек посетило парки 8 июня в субботу. За все выходные дни посещаемость составила более 775 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха, Пехорка — 100 тыс. человек; Химки, Толстого — 63 тыс. человек; Пушкинский, Центральный парк — 52 тыс. человек; Мытищи, Мира — 47 тыс. человек; Одинцово, парк им. Л. Лазутиной — 38 тыс. человек; Домодедово, парк «Ёлочки» — 38 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 3 по 9 июня составила 27,93 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.