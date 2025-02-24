В парках Подмосковья побывало более 1,47 млн человек за неделю

С 17 по 23 февраля парки Подмосковья привлекли более 1,47 миллиона посетителей. Это на 222 тысячи человек больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 км, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее количество посетителей было зарегистрировано в воскресенье, 23 февраля. В День защитника Отечества в парках побывало более 254 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 450 тысяч, тогда как в будние дни парки привлекали в среднем около 200 тысяч человек.

Среди наиболее посещаемых парков выделяется парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который в новогодние праздники привлек более 48 тысяч человек. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. Здесь есть новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Парк также предлагает набережную для прогулок и площадку для выгула собак.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который в праздники привлек более 38 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Третьим по востребованности стал Центральный городской парк в Пушкинском, который посетили 35 тысяч человек за прошедшую неделю. Парк занимает площадь 11,1 гектара и предлагает разнообразные возможности для отдыха. Благодаря благоустройству здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Четвертое место занял парк имени Толстого в Химках, который посетили свыше 34 тысяч человек. Парк предлагает разнообразные возможности для отдыха, включая детские и спортивные площадки, рестораны и концертные зоны. Для владельцев собак предусмотрена специальная площадка для выгула, а также зоны для активного досуга.

Парк Фабричный в городском округе Истра завершает пятерку самых посещаемых парков Подмосковья, привлекая за прошедшую неделю 28 тысяч человек. Это живописное место стало популярным среди местных жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для отдыха и досуга.

Парк Фабричный славится своими уютными беседками, где посетители могут насладиться спокойной атмосферой и провести время с семьей и друзьями. Для активного отдыха в парке предусмотрены танцевальные и спортивные площадки, что делает его идеальным местом для занятий физической культурой и развлечений на свежем воздухе. Одной из ключевых особенностей парка является летняя эстрада на 300 мест, на которой регулярно проводятся различные мероприятия, включая концерты и культурные события. Это позволяет создать активную общественную жизнь и привлекает внимание не только местных жителей, но и туристов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.