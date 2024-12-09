В парках Подмосковья открыли 35 катков с искусственным льдом

В парках и на общественных территория Подмосковья открыто 35 катков с искусственным льдом. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

С начала зимнего сезона были открыты 26 катков. На прошедших выходных открыли 9 катков:

Ступино, Парк имени Н. Островского;

Одинцово, Парк имени Л. Лазутиной;

Раменский, Городской парк;

Долгопрудный, Центральный парк;

Лобня, Центральный парк;

Богородский, Центральный парк;

Дубна, Парк на набережной имени Д. Менделеева;

Чехов, площадь Советская;

Химки, сквер Юбилейный.

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 39 сезонных искусственных катков. С 1 декабря катки посетили более 60 тысяч человек.

На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал губернатор.