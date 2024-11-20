В парках Подмосковья будет еще больше резиденций и почтовых ящиков Деда Мороза

Директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева на пресс-конференции, посвященной анонсированию культурных и спортивных мероприятий зимнего сезона в регионе, отметила, что жителям Подмосковья очень понравилась концепция почтовых ящиков и резиденций Деда Мороза. В этом сезоне их станет больше.

«В прошлом году на территории парков Московской области функционировало 48 резиденций Деда Мороза, а в этом году их будет 56. Их количество растет от года в год, разумеется, эти локации пользуются большой популярностью среди жителей наших округов. Будет организована и культурная программа — школа помощников Деда Мороза и новогодние мастер-классы от Снегурочки», — сообщила Васильева на пресс-конференции.

По словам Васильевой, в прошлом году в подмосковных парках установили около 98 специальных почтовых ящиков Деда Мороза. В текущем сезоне их станет 108. Для них разработали особенный визуальный стиль. Как и в резиденции Деда Мороза ящики откроются с 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.