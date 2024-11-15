В парках Одинцовского округа завершается подготовка к зимнему сезону

В парках Одинцовского городского округа завершается подготовка к зиме. Официальный зимний сезон в подмосковных парках стартует 1 декабря. В этот день планируется открыть лыжные трассы в парках Малевича, «Раздолье» и «Виражи». Протяженность лыжни будет варьироваться от 1 до 4,5 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также к началу сезона приурочено открытие катка в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Площадь искусственного льда составит 1 500 кв. метров. Для посетителей предусмотрены музыкальное сопровождение, лаундж-зона, теплая раздевалка и прокат коньков. Уже 14 декабря здесь пройдет масштабное ледовое шоу, в котором профессиональные фигуристы удивят зрителей выполнением сложных фигур и акробатических трюков. Для любителей лыжного спорта на территории Одинцовского парка будет подготовлено 14 трасс протяженностью от 600 метров до 18,5 км.

Во всех парках Одинцовского округа в течение зимнего сезона пройдет насыщенная анимационная программа: мастер-классы, новогодние квесты и фестивали, театрализованные и музыкальные представления. Для посетителей откроются резиденции Деда Мороза и чайные станции. Парковые зоны, входные группы и фуд-корты получат праздничное оформление.

Тематические декорации предусмотрены и в Центральном парке на площади в Одинцово. К зимнему сезону его украсят уже знакомый жителям и гостям города световой тоннель, гирлянды, фотозона «2025» и новогодняя елка на островке пруда «Баранка».Поверхность озера вновь превратится в самый большой в Одинцовском округе каток — его площадь превысит 5 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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