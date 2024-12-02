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В парках Лосино-Петровского пройдут разнообразные мероприятия на этой неделе

В парках городского округа Лосино-Петровский запланированы развлекательные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

4 декабря в Лосино-Петровском парке состоится спортивное мероприятие «Снежный кросс». Возрастные ограничения: 0+. Участников ждут зарядка с «Активным долголетием», марафон по скандинавской ходьбе, забег по территории парка и веселые старты с Я. В. Брюсом. Вход свободный.

5 декабря в Свердловском парке в 15:30 начнется музыкальная зарядка. Возрастные ограничения: 3+. В 15:50 —анимационная программа. Возрастные ограничения: 0+. В 16:10 — развивающая беседа. Возрастные ограничения: 6+.

7 декабря в Лосино-Петровском парке с 10:00 до 11:00 пройдут музыкальная зарядка (3+), анимационная программа (0+) и развивающая беседа (6+).

8 декабря в Лосино-Петровском парке в 12:00 начнется музыкальная зарядка (3+), в 12:20 пройдет анимационная программа (0+), а завершится мероприятие в 12:40 развивающей беседой (6+).

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