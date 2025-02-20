В парках Люберец запланированы мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В воскресенье, 23 февраля, в парках городского округа Люберцы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» состоится праздничная программа «Разрешите поздравить!», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке (Октябрьский проспект, 226) жители и гости городского округа Люберцы смогут поучаствовать в военно-патриотической игре «Зарница», изготовить на мастер-классе открытку для солдата.

Будущих защитников Отечества 23 февраля ждут в Наташинском парке (Люберцы, ул. Митрофанова, 22) на тематическую игровую программу «Школа богатырей». Желающие смогут изготовить открытку для солдата и подарить ее военнослужащим. Помимо этого в парке состоится концерт «Во славу Отечества» и будет работать фотовыставка.

В томилинский Парк Сказок (Плеханова, 8) посетителей приглашают на концертную программу «Во славу Отечества», поучаствовать в «Зарнице» или мастер-классе по изготовлению открытки для солдата, которую можно будет подарить военнослужащим, участникам специальной военной операции.

Возрастное ограничение: 0+.

С подробной афишей можно ознакомиться в социальных сетях люберецких парков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.