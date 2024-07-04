В парках Люберец состоятся праздничные семейные мероприятия 6 и 7 июля

Гостей и жителей городского округа Люберцы приглашают на выходные в парки муниципалитета, организаторы подготовили ко Дню семьи, любви и верности много интересных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Традиционно 8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Семья — это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека, она учит любить, уважать, заботиться о близких, дает силы преодолеть все жизненные невзгоды. В выходные, в преддверии праздника, мы приглашаем всех семьями в наши парки на праздничные мероприятия, которые состоятся в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в Центральном парке 6 июля в 17:00 состоится концерт «Счастье там, где любовь и верность» с участием Заслуженного артиста Московской области Александра Чайки и лауреата всероссийских конкурсов артистов оперетты Елены Ксенофонтовой. А 7 июля в 19:00 — концерт кавер-группы «Искандер», ее участники исполнят диско-хиты 80-х и 90-х под живой звук.

«Приходите петь и танцевать вместе! А также все выходные для гостей парков подготовили интерактивные программы, эстафеты, фотосессии, выставки, игры, творческие мастер-классы. Следите за афишами», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.