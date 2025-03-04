В парках Люберец подготовили интересные мероприятия на первой неделе весны

В Парке Сказок состоятся познавательные игры «Библиопарк», а в библиотеке на территории парка пройдет зажигательное ретро-караоке, встреча для мам, а также настольные игры для детей. Суббота будет спортивной — пройдет разминка, а затем состоятся занятия по спортивному ориентированию.

На Лесной опушке пройдет тематический забег сообщества 5 верст Томилинский, на котором милым дамам вручат цветы и памятные сувениры. Также в этот день в парке пройдут спортивные активности и игры для детей.

В парке «Малаховское озеро» проведут спортивные игры, ориентирование на местности, игры и викторину о весне.

В Наташинском парке в понедельник и пятницу состоятся спортивные тренировки для старшего поколения, а в воскресенье для детей и их родителей пройдет увлекательный Королевский квест по территории парка, творческий мастер-класс и развлекательные мероприятия для старшего поколения.

В Центральном парке пройдет лекция о создании иллюстрации и сопутствующий творческий мастер-класс, а также скандинавская ходьба для долголетов, а в субботу состоится праздничный забег 5 верст Наташинский к 8 марту с цветами и улыбками. В воскресенье запланировано занятие по флагкировке казачей шашкой от организации «Дело отцов».

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.