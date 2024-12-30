В парках Люберец для посетеителей проведут спортивные эстафеты и тематические лектории

Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в парки на мероприятия, где они могут позаниматься спортом и получить подарки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центральном парке 1 и 4 января состоится забег «5 верст Наташиснкий», 2 и 4 января для посетителей проведут интерактивную программу, будет работать творческая мастерская.

В Наташинском парке 2 и 4 января приглашают в творческие мастерские, также состоится тематический лекторий с чаепитием, для юных люберчан проведут спортивную эстафету и развлекательную программу с подарками.

В парк «Малаховское озеро» жителей приглашают 4 января. Желающие смогут поучаствовать в спортивных играх.

В томилинском Парке Сказок 2 и 4 января состоятся интерактивные и спортивные программы, а также познавательная викторина.

Парк «Лесная опушка» в поселке Октябрьском 1 и 4 января приглашает на забег «5 верст Томилинский». А также на спортивные, познавательные игры 4 января.

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий можно на официальных страницах Люберецких парков в социальных сетях.

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