В парках Клина установят тревожные кнопки

В двух парках городского округа Клин появятся тревожные кнопки для вызова полиции. В парке «Сестрорецкий», расположенном на улице Мира, установят две такие кнопки: одну на верхней территории и одну на нижней. В парке «Березовый» в Высоковске появится одна тревожная кнопка, которая будет находиться на центральной площади, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор МАУ «Парковый комплекс г. о. Клин» Екатерина Крукович сообщила, что эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности в парках Подмосковья по рекомендации Росгвардии.

Установка тревожных кнопок запланирована на 3 октября 2025 года.

Если посетители парка почувствуют угрозу своей безопасности, они смогут нажать на тревожную кнопку и вызвать полицию.

Ранее во всех парках г/о Клин были установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.