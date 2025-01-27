В парках и лесопарках Подмосковья побывали свыше 1,3 млн человек за неделю

С 20 по 26 января парки и лесопарки Подмосковья посетило более 1,3 млн человек, что на 20 тыс. больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и туристы могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. Сначала зимнего сезона их посетило свыше 672 тыс. человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована во субботу. Более 238 тыс. человек побывало в парках 25 января. За все выходные дни посещаемость составила более 451 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 170 тыс. человек.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе является парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывало свыше 46 тыс. человек. Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. В этом парке появились новые игровые зоны, спортивные площадки и уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На территории расположены площадки для детей, зоны для занятий спортом и скейт-парк. Также здесь обустроена набережная. Продолжают создаваться новые игровые зоны и арт-объекты, что делает парк еще более привлекательным для отдыха и развлечений. Для владельцев собак в парке предусмотрена специальная площадка для выгула питомцев.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Королев. На прошлой неделе его посетили более 36 тысяч человек. В последние годы парк значительно обновился: в 2016 и 2018 годах были проложены новые дорожки, установлены скамейки и освещение, а также проведены электромонтажные работы. В 2020 году появились дополнительные светильники и зоны с боксерскими стойками. Одним из главных нововведений стал веревочный парк площадью 2000 кв. м с освещенными дорожками для вечерних посещений. Еще в 2020 году был установлен уникальный многофункциональный фонтан с возможностью изменения высоты струй и подсветки под музыку, создающий зрелищные эффекты.

Третьим по востребованности стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. На прошлой неделе его посетили более 35 тысяч человек. Центральный парк является одним из самых живописных парков в округе. Здесь имеется обустроенная зона для прогулок, детская игровая площадка и спортивные комплексы, включая скейтпарк, площадки для баскетбола и других видов спорта, а также шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для обеспечения безопасности и удобства на территории функционирует система видеонаблюдения.

Четвертым по посещаемости стал парк имени Льва Николаевича Толстого в г. о. Химки. С 20 по 26 января его посетили почти 32 тысячи жителей и гостей города. Парк расположен на берегу канала им. Москвы. В нем расположены детские и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. В парке также расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги. Более того, в парке обустроена площадка для выгула собак. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

И традиционно большим вниманием пользуется парк «Фабричный» г. о. Истра в городе Дедовск. Его посетили свыше 29 тыс. человек за прошедшую неделю. Посетители парка могут приятно провести время в уютных беседках или на танцевальных и спортивных площадках. Дополнительно, в парке функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят разнообразные мероприятия. Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут учиться правилам дорожного движения в миниатюрной имитации уличного движения, оборудованной всем необходимым: от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 20 по 26 января составила более 6,59 тыс. человек. Первой по посещаемости стала карусель Богородского г. о. в городе Ногинск. Ее посетили более 1,2 тыс. человек. Второй и третьей по востребованности стали карусели в Одинцове и Сергиевом Посаде соответственно.

В Министерстве благоустройства напомнили, что в Московской области функционируют восемь каруселей, которые расположены в Волоколамске, Коломне, Домодедове, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Чехове, Одинцове и Богородском округе. С момента установки каруселей в 2018 году, такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья.

Кроме того, катки с искусственным покрытием за прошедшую неделю посетили более 69 тыс. человек. Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, белый лёд, раскатанный по специальной техника для заливки. При необходимости, гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, можно посетить точки с продажей согревающих напитков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.