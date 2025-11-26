В парках Домодедово начались зимние приключения

В Домодедове стартует зимняя акция, которая превращает прогулки по паркам в настоящее путешествие по зимним традициям, сообщили в пресс-службе округа.

Участники получают специальный «Паспорт зимних традиций» и собирают в нем печати и наклейки за участие в мероприятиях с 1 декабря по 14 февраля.

Акция делает зимний сезон насыщенным и семейным: совместные прогулки, игры, тематические программы и новые традиции, которые дети и взрослые создают вместе. «Паспорт» помогает вовлекать семьи в активный отдых и собирает лучшие зимние впечатления в одном месте.

Кто может участвовать: семьи (родители и дети, бабушки/дедушки и внуки); компании и объединения от 2 до 5 человек.

Одна команда — один паспорт.

Как получить «Паспорт зимних традиций»: его выдают 1 декабря на мероприятиях «Открытие зимнего сезона» по адресам: Парк «Елочки», мкр. Центральный — 16:00–19:00

Лесопарк «Городской лес», мкр. Западный — 17:00–18:00

Парк «Константиновский», ГПЗ Константиново — 17:00–19:00

Парк «Взлет», мкр. Авиационный — 17:00–19:00

Лесопарк «Гальчино», мкр. Барыбино — 17:00–18:00

Первую наклейку можно получить сразу же — участвуя в конкурсе «Зимних традиций» 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.