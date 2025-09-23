В парках Домодедова запланированы мероприятия для взрослых и детей

Команда парков Домодедово подготовила насыщенную развлекательную программу мероприятий для детей и взрослых, которая пройдет с 22 по 28 сентября. Жителей и гостей городского округа ждут увлекательные игры, творческие мастер-классы, интерактивные активности и многое другое, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый день будет наполнен яркими событиями, которые подарят радость и незабываемые впечатления посетителям всех возрастов.

24 сентября в «Городском лесу» с 11:30 до 12:00 все желающие смогут принять участие в подвижных играх и весело провести время. Команда парков проведет спортивную игровую программу. Участники смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах. В среду и в четверг самые маленькие найдут занятие по душе во время игровой программы с 12:00 до 12:30. Для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, будет открыта мастерская «Умелые ручки» с 12:35 до 13:05. Все мероприятия пройдут на детской площадке.

26 сентября в парке «Елочки» мероприятия пройдут в досуговом центре «Елочки». В 16:00 пройдет встреча в волонтерском клубе. Участники смогут узнать о волонтерских инициативах, пообщаться с единомышленниками и внести свой вклад в развитие парка. Также пройдет мастер-класс по аниматорскому искусству с 16:30 до 17:00. Участники научатся создавать праздничную атмосферу, освоят основы актерского мастерства и узнают, как работать с детской аудиторией.

27 сентября, мероприятия пройдут на центральной площади парка «Елочки». С 12:00 все желающие смогут принять участие в подвижных играх. Это веселые эстафеты, командные соревнования и активные развлечения на свежем воздухе. Команда парков проведет спортивную игровую программу до 13:00. Участники смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах. А в 16:30 будет организована вечерняя развлекательная программа с танцевальными флешмобами, играми и вечерним караоке.

Также 27 сентября в лесопарк «Городской лес» в 8:50 стартует забег «5 верст» с волейбольной площадки. Это прекрасное спортивное мероприятие для любителей бега и здорового образа жизни. Если никогда не пробовали себя в нейрофитнесе, то приходите к 12:00 на детскую площадку — там организуют тренировку.

В парке «Взлет» 27 сентября мероприятия пройдут у кафе Gate 88. Для самых маленьких с 12:00 будет организована игровая программа с веселыми конкурсами, загадками и активными играми. А после этого пройдет игровая программа: эстафеты, игры с мячом и другие развлечения на свежем воздухе.

Посетители лесопарка «Гальчино» 27 сентября смогут принять участие в творческом мастер-классе, а также послушать лекцию по истории искусств. После этого, с 16:00 от центрального входа дается старт туристическому клубу «Приходи ходить».

28 сентября развлекательная программа в «Елочках» начнется в 12:00. В театральной галерее для детей и их родителей состоится кукольный спектакль. Удивительные и трогательные истории поведают красочные игрушки. В это время на центральной площади все желающие смогут присоединиться к подвижным играм.

Вечерняя развлекательная программа стартует с 16:30.

Утром 28 сентября в лесопарке «Городской лес» начнется с беговой тренировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.