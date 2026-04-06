В парках Балашихи пройдут спортивные и культурные программы

На этой неделе в парках Балашихи состоятся тренировки, забеги и культурные мероприятия для жителей всех возрастов. Программы пройдут в Пехорке, Пехорке-лес, на Заречной, Солнечной, в Пестовском парке и Ольгинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес занятия начнутся уже в понедельник. В 11:30 пройдет дыхательная гимнастика. Во вторник в 16:00, а также в среду и четверг в 15:00 запланирована весенняя общефизическая подготовка. В пятницу в 10:00 вновь состоится дыхательная гимнастика. Все занятия организуют на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 здесь также стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными заданиями.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 10:10 жителей приглашают на активную разминку и ОФП. В парке на Солнечной спортивная программа начнется в четверг в 11:30 у входной группы — участников ждут разминка и общефизическая подготовка.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга состоится занятие по скандинавской ходьбе. В четверг в 14:00 пройдет еще одна тренировка по скандинавской ходьбе, в 15:20 — «Веселые старты», а в 15:00 на сцене организуют интерактивную программу, дискотеку и эколекторий.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 запланирована скандинавская ходьба, а в субботу в 9:00 — старт «5 верст». В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» в четверг в 18:30, 19:00 и 19:30 пройдут тренировки для взрослых. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.