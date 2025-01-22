В парк Ленинского округа поселили шесть белок

В подмосковном Ленинском городском округе состоялось мероприятие в рамках проекта «Беличья тропа», которое прошло на территории Центрального парка. В ходе данного события шесть белок были поселены в парк, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эти маленькие пушистые создания приносят радость, особенно детям, вызывая у них теплые чувства. Шесть зверьков нам привезли из питомника. На данное мероприятие мы пригласили коллег, которые профессионально занимаются изучением этих животных, чтобы они подробно рассказали о жизни белок. Для каждого зверька был подготовлен свой домик», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

На территории муниципалитета такое мероприятие проводится впервые. В ходе проекта детям рассказали о жизни белок, а также о том, чем их следует кормить и чем они заняты зимой. Специально для них были изготовлены домики и кормушки. Кроме того, в парке установлен автомат, где посетители могут приобрести корм для белок во время своих прогулок и покормить их.

«Мы планируем поселить белок в каждом парке Ленинского округа. Каждый желающий сможет прийти в парк, покормить и понаблюдать», — добавил Голосов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.