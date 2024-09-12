В Париже вынесут приговор француженкам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Парижский суд в четверг вынесет приговор француженкам Дельфин Жегусс и Наташей Рей, распространявшим информацию, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщает «Царьград» .

Рей распространила информацию, которую подготовила Жегусс о первой леди страны. В конце 2021 года она разместила на YouTube видеоролик, где говорила, что жена президента родилась мужчиной. Видео быстро набрало просмотры, оно стало вирусным по всему миру.

Макрон осудил СМИ, перепечатавшие данную историю. Президент назвал ее ложью.

Супруга главы государства и ее брат предъявили обвинение Рей и Жегусс в клевете. Макрон не была на заседаниях суда, отсутствовала и главная обвиняемая — Рей.

Адвокаты президента потребовали оштрафовать француженок на 10 тыс. евро каждую. В такую сумму они оценили компенсацию морального ущерба. Кроме того, женщины должны покрыть расходы семьи Макрона на суд — порядка 3 тыс. евро.

Брижит Макрон 71 год, разница в возрасте с мужем — 24 года. В прошлом женщина была преподавателем Макрона, они поженились в 2007 году.