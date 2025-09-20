В Панаме из упавшего с неба объекта выросли органические структуры

Житель Панамы под ником Кин заявил в соцсетях, что в его дворе упал метеорит, а затем из него начали произрастать скользкие щупальцеобразные структуры, сообщает kp.ru .

Ролик, снятый в конце августа в окрестностях городка Педрегаль, демонстрирует, как из извлеченного из кратера объекта постепенно формируется нечто, напоминающее органическую массу с волокнистыми отростками.

Публикация мгновенно взорвала соцсети: одни пользователи увидели в этом первое доказательство внеземной жизни, другие предположили, что это всего лишь колония плесени или грибка, разросшаяся на обычном земном объекте в условиях влажного тропического климата. Третьи обвинили автора в откровенной фальсификации с использованием спецэффектов или биоматериалов.

После резонанса все записи, связанные с «метеоритом», были удалены из аккаунта Кина, что породило версии о вмешательстве властей и засекречивании находки.

Ученые пока не прокомментировали историю, однако аналогичные случаи в истории (как с «мягкополостными метеоритами» XIX века) обычно объяснялись земными биологическими процессами или мистификациями.

