«В палате все плохо, температура высокая»: Греф «проехался» по блогерам

Руководитель «Сбера» Герман Греф считает, что если человек добился чего-то в жизни, то он не станет блогером. Последних глава банка назвал «неудачниками, которые ничего больше не умеют кроме того, что болтать языком», сообщает Frank Media .

«Я понимаю, что я на себя навлек сейчас… У них (блогеров — ред.) времени больше, чем у меня, но это же кошмар», — продолжил Греф во время выступления, видео которого появилось в Сети.

По словам главы «Сбера», блогеры зарабатывают деньги на «миллионах людей, которые находятся в поиске». Он также отметил, что в России есть выдающие ученые и люди. Однако, по словам Грефа, у них нет «столько этой глупой энергии», которая имеется у блогеров.

«Но это показывает температуру в палате. В палате все плохо, температура высокая», — добавил руководитель банка.