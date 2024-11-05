Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 15:18

В палате адвокатов РФ 13 ноября обсудят работу с институтом бизнес-омбудсмена

13 ноября на площадке Федеральной палаты адвокатов РФ пройдет встреча в рамках проекта «Особое мнение» на тему: «Адвокат в системе уполномоченного по защите прав предпринимателей». Участники мероприятия обменяются опытом по созданию работающих алгоритмов при возникновении различного рода проблем при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Организаторами встречи выступает союз молодых адвокатов России. В рамках заявленной темы спикеры рассмотрят вопросы:

Чудакова Наталья Юрьевна — «Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей».

Лялин Лев Маркович — «В чем заключается работа адвоката в институте уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как готовить экспертные заключения».

Таут Сергей Владимирович — «Роль адвоката в институте уполномоченного по защите прав предпринимателей. И как институт можно использовать в адвокатской деятельности».

Юрлов Павел Павлович — «PRO BONO в институте уполномоченного по защите прав предпринимателей. Что это дает адвокату».

Звагельский Виктор Фридрихович — «Историю создания ЦОП «Бизнес против коррупции». Проблемы, победы, перспективы развития».

Программа мероприятия и регистрация по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.