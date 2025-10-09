В Пакистане поймали гигантского сома-дьявола

По данным 24NewsHD, мужчине пришлось добираться до места ловли по паводковым водам, поскольку река вышла из берегов после сильных ливней. Рыбак признался, что впервые за всю жизнь поймал столь крупный экземпляр, и выразил удовлетворение своим уловом.

Гигантские сомы-дьяволы, обитающие в реках Южной Азии, могут достигать двух метров в длину и питаются преимущественно креветками и рыбой. Зафиксированы неподтвержденные случаи нападений этих рыб на людей: в 1998 году в Индии и в 2007 году в Непале жертвами 90-килограммовых сомов якобы стали три человека.

Ранее в Индии рыбаки поймали редкого сома-гиганта весом 170 килограммов.