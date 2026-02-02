В Пахринском округе Домодедово подвели итоги 2025 года и наметили планы на 2026-й

В Пахринском административном округе Домодедово прошла встреча с жителями, на которой подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026-й, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пахринском административном округе Домодедово состоялся отчет о результатах работы за 2025 год. Во встрече приняли участие представители администрации, депутаты и жители округа.

Начальник территориального отдела Наталья Мельник рассказала о реализованных инфраструктурных проектах. В 2025 году в округе обустроили тротуары с пешеходным переходом на улице Современников у домов 9 и 11, установили светофор на пересечении улиц Современников и Фадеевка, а также открыли новый детский сад «Чебурашка».

Глава Домодедово Евгения Хрусталева обозначила приоритеты на 2026 год. В числе задач — развитие уличной инфраструктуры и повышение комфортности среды. В следующем году планируется установить наружное освещение на улице Фадеевка в селе Домодедово и обустроить «народную тропу» от улицы Творчества к автобусной остановке.

Для жителей, которые не смогли присутствовать лично, организовали прямую трансляцию. Запись встречи доступна в открытом доступе.

После отчета представители администрации и депутат Мособлдумы Олег Жолобов провели прием жителей. Поступило около 40 обращений, большинство из которых касались ЖКХ, состояния дорог, транспорта и электроснабжения. Все вопросы переданы профильным службам.

Подобные отчеты и приемы пройдут во всех микрорайонах и административных округах Домодедово. График размещен на официальном сайте муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.