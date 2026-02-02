В Пахринском округе Домодедово обсудили нехватку парковок и уборку снега

В Пахринском административном округе Домодедово 30 января прошла выездная встреча с жителями, на которой обсудили проблемы парковок и расчистки дворов после снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пахринском административном округе Домодедово 30 января прошла выездная администрация для жителей. Во встрече приняли участие глава муниципалитета Евгения Хрусталева, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский, профильные заместители и руководители обслуживающих организаций.

Жители смогли напрямую задать вопросы представителям власти. Основные обращения касались содержания дворовых территорий, уборки снега, нехватки парковочных мест, работы управляющих компаний и развития инфраструктуры. Жильцы домов на улице Высотной подготовили коллективные обращения, большинство из которых получили подробные ответы. Проблемные вопросы взяты в работу профильными службами.

Начальник территориального отдела Наталья Мельник отметила, что среди острых тем выделяются нехватка парковок и расчистка дворов в период снегопадов. Особое внимание уделили зимнему содержанию территорий: представители обслуживающей организации «Благосервис» сообщили, что уборка проводится ежедневно с привлечением отдельных бригад и техники, а также планируется дополнительный вывоз снега.

Жители отметили, что работы по уборке снега ведутся регулярно, несмотря на сложные погодные условия. Подчеркивалась важность своевременной уборки автомобилей для эффективной работы спецтехники. Все вопросы, поступившие на встрече, зафиксированы и направлены в профильные подразделения для дальнейшей проработки и контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.