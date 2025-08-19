В Озерах начинается строительство нового детского сада

В Озерах на улице Калинина начинается строительство нового детского сада. Строители уже вышли на объект и сейчас готовят территорию: проводят расчистку и прокладывают временные инженерные сети, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Через год, в 2026 году, при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева здесь откроется современное дошкольное учреждение, где будут созданы все условия для гармоничного развития и воспитания 125 юных озерчан», — отметил Александр Гречищев.

В новый садик переедут воспитанники детсада на улице Высокополянской. Детский сад будет двухэтажным, общей площадью 2436 кв. м. Проект предусматривает наличие специализированных помещений, включая комнату хранения детских колясок, музыкальную студию, просторный спортзал и отдельные зоны для физических упражнений.

Первый камень и капсулу времени с посланием потомкам в основание нового детского сада заложили в день столетия Озер глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин и председатель совета депутатов муниципалитета Николай Братушков, а также юные жители города — будущие воспитанники сада.

Дети вложили внутрь капсулы письмо грядущим поколениям озерчан и собственные рисунки. Для сохранности после торжественной церемонии капсулу временно убрали со стройплощадки под ответственное хранение и вернут на место, когда строители закончат работы по заливке фундамента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.