В отношении подрывника «Севпотоков» работает презумпция невиновности

Против украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северных потоков», работает презумпция невиновности в соответствии с законами ЕС и Италии. Об этом RT рассказал его юрист Никола Канестрини.

Он добавил, что слушание по делу Кузнецова еще не назначили. Его собираются провести в течение месяца.

До этого времени Кузнецов будет находиться в Италии. Там он сидит в тюрьме строгого режима. Обвиняемый причастность отрицает.

49-летнего Кузнецова арестовали в ночь на 21 августа полицейские в провинции Римини в Италии. Сделать это потребовала прокуратура ФРГ. Кузнецова считают участником диверсий на газопроводах «Северные потоки», расположенных в Балтийском море. Они произошли в сентябре 2022 года.

Кузнецов был задержан после того, как прилетел в Италию на отдых. Вместе с ним были члены его семьи.

Взрывы на двух российских газопроводах в ЕС — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» случились 26 сентября 2022 года. ФРГ, Швеция и Дания допустили, что это было диверсией. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что газопроводы получили серьезные повреждения. Сроки ремонта спрогнозировать невозможно.

Генпрокуратура РФ тогда же начала расследовать дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что РФ много раз запрашивала информацию о взрывах на «Северных потоках», но ни разу ее не получила.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал результаты расследования. Источник рассказал журналисту, что взрывчатку под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США. Им могли помогать норвежские специалисты.

По информации Херша, решение о подрыве принимал американский президент Джо Байден. Затем в Пентагоне опровергли эту информацию.

